السجن 5 سنوات لموظفين بجمارك بورسعيد وغرامة 22 مليون جنيه بقضية تهريب بضائع

بورسعيد - محمد فرج

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المشدد 5 سنوات، لموظفين بجمارك بورسعيد، ومستخلصين، واثنين آخرين، والتعويض بمبلغ 22 مليون جنيه، ومصادرة البضاعة المضبوطة، وذلك في قضية تربح بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، والتزوير في أوراق رسمية.

وكانت الجلسة، عقدت برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل صالح، محمد عبدالمجيد، وأيمن عفيفي، وسكرتارية طارق عكاشة، في قضية التربح والتي تحمل رقم 4085 لسنة 2016، بالسجن المشدد 5 سنوات لموظفين بجمارك بورسعيد، ومستخلصين، واثنين آخرين.

وتعود تفاصيل وقائع قضية التربح حينما ورد معلومات مفادها ورود حاويات من المستودع العام الجمركي بميناء بورسعيد، تحرر عنها البيان الجمركي رقم 18626 وارد بورسعيد، وتم الكشف عليها وإنهاء إجراءتها علي الرغم من احتوائها على أصناف مخالفة لما جاء بالمستندات وغير خالصة الرسوم.