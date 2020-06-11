اليوم السابع
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الزراعة: لجان مرورية بمحال الجزارة لمنع ذبح العجول تحت السن

الخميس، 11 يونيو 2020 01:00 ص
الزراعة: لجان مرورية بمحال الجزارة لمنع ذبح العجول تحت السن عجول البتلو الصغيرة
كتب عز النوبى

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تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر وجميع مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، من لجانها المرورية على محال الجزار والشوادر والأسواق ، لمنع ذبح العجول الصغيرة ، تفعيلا لقرار منع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول واناث" البتلو" قبل بلوغها السنتين " السن القانونى " ، بالإضافة الى استمرار الحملات الرقابية على أسواق ومنافذ بيع ومحال جزارة اللحوم تأكيدا على سلامة المعروض .

وأكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك لجان رقابية مصغرة بمحال الجزارة والشوادر بتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول التى لم تبلغ السن القانونى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك لجان مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل، خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم ، وأصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من نفس الحيوان.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، إن هناك لجان مكلفة من قبل ادارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية ، بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم ، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى والتأكد من سلامة المعروض ، وقيام اطباء ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفة أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطرى الكامل.


الثروة الحيوانية

ذبح البتلو

الخدمات البيطرية

محال الجزار

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اخبار مصرية

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