اليوم السابع
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الزراعة: ضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 11 يونيو 2020 10:10 ص
الزراعة: ضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل ضبط اعلاف غير صالحة
كتب ـ عز النوبى

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صرح الدكتور  طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة  الزراعة، عن ضبط 14 ألف طن أعلاف منتهية الصلاحية، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفى ظل الرقابة الصارمة، والتفتيش المفاجئ، الذى يقوم به لجان حيادية دورية متعاقبة تضم ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الاقليمى للأغذية والاعلاف، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات. وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة البحيرة، بإنتاج أعلاف من خامات منتهية الصلاحية وغير مطابقة ظاهرياً للمواصفات القياسية، والمصنع غير مرخص له بتصنيع الأعلاف.

وأضاف "سليمان"، أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، ومديرية زراعة النوبارية، وداهمت القوة المصنع حيث تبين الآتى:-

-المصنع يعمل بدون ترخيص وتم ضبط (3055 طن) أعلاف ماشية وأسماك منتج نهائى جاهز للتداول بدون ترخيص، وغير مسجل بوزارة الزراعة فيما يعد غشا تجاريا.

- (11352 طن) مواد خام بدون بيانات ومجهولة المصدر غير مطابقة ظاهرياً للمواصفات القياسية -وقد تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

ومن ناحيته، يؤكد المهندس عبد العزيز إمام مدير عام الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تراقب صناعة الأعلاف وتداولها على مدار الساعه، وطوال أيام الإسبوع، للتأكد من تصنيع أعلاف طبقاً لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، ويتم تصنيعها فى مصانع مرخص لها بذلك من الوزارة لتحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك، مؤكداً أن هذا واجبنا ورسالتنا نؤديها مهما كانت الظروف، لنوفر لشعب مصر العظيم الغذاء البروتينى من أصل حيوانى صحى آمن.

 


الثروة الحيوانية

اعلاف غير صالحة

مصانع اعلاف

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اخبار مصرية

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