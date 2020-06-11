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"الرى "تعقد لقاءات مع المزارعين المشاركين فى المسابقة القومية لترشيد المياه

الخميس، 11 يونيو 2020 09:30 ص
"الرى "تعقد لقاءات مع المزارعين المشاركين فى المسابقة القومية لترشيد المياه جانب من اللقاءات
كتبت أسماء نصار

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عقد المهندس مجدي الشحات رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الرى عددا من اللقاءات الخاصة مع المشاركين فى المسابقة القومية لترشيد المياه " حافظ عليها تلاقيها" للعام الثالث على التوالي وذلك لمحافظات الوجه القبلي بالمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر خلال الأسبوع الماضى، باستخدام الفيديو كونفرانس بمشاركة اعضاء لجنة تقييم تجارب المتسابقين .



وشارك فى الاجتماع النهائي لعملية التقييم لتجارب المتسابقين الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل معهد المياه والاراضي والبيئة مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد عنتر ورئيس قسم الإدارة الحقلية بمعهد بحوث ادارة المياه بالمركز القومي لبحوث المياه، و  المهندس احمد مصطفى قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة و المهندس محمود مصطفى مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية ومقرر اللجنة لوضع واختيار المتسابقين الأوائل في المسابقة لتنتهي بذلك أعمال المرحلة الأولى من المسابقة وهي أعمال الفرز والتقييم واختيار أفضل التجارب المميزة للمتسابقين على مستوى الجمهورية



يشار إلى أن المسابقة تحت رعاية قطاع التخطيط بوزارة الري من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعي بندرة المياه وتشجيع المارسات الجيدة في إستخدام وسائل الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه.



وتؤكد وزارة الرى على أهمية ترشيد استهلاك المياه في ظل التحديات ندرة المياه التي تواجهها الدولة، وضرورة ترشيد استهلاك المياه بكافة القطاعات كأحد أهم محاور الخطة القومية لموارد المياه واستراتيجية الوزارة.



الجدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع (EU-WATERSTARS)بهدف مساعدة الحكومة المصرية، ولاسيما وزارة الموارد المائية والرى في جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030 وللمساعدة في تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية NWRP 2037.

و خصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 4.2 مليون يورو ، والتي سوف تتناول خلال فترة 30 شهرا 5 مجالات، المساهمة في تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، و وضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، و إعداد الدراسات الفنية المتكاملة.


 

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