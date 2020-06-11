اليوم السابع
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الرى تشن حملة مكبرة على النيل فى القاهرة الكبرى وتزيل قاعة أفراح فى منيل شيحة

الخميس، 11 يونيو 2020 09:00 م
الرى تشن حملة مكبرة على النيل فى القاهرة الكبرى وتزيل قاعة أفراح فى منيل شيحة إزالة تعديات النيل
كتبت أسماء نصار

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شهد نهر النيل فى القاهرة الكبري اليوم حملة مكبرة لازالة المخالفات المقامة عليه بمشاركة الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبري ومعداتها وشرطة المسطحات المائية،  حيث تم إزالة أحدي قاعات الافراح المقامة من الخرسانة المسلحة بالبر الغربي لنهر النيل بمنيل شيحة والصادر بشأنها القرار رقم 25 لسنة 2019 .

كما تم تنفيذ حملة إزالة فورية لحالتين قاما أصحابهما بإعادة التعديات مرة أخري بعد ماتم إزالتها، التنسيق مع شرطة المسطحات اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المخالفين الثلاثة علي النيابات العسكرية لأعمال شؤونها.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافير وبرجولات .

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.

 

 


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