الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

كتبت أسماء نصار

تحذيرات يومية تطلقها وزارة الموارد المائية والرى، لتحذير المواطنين من التعدى على المجارى المائية، وإزالة التعديات التى تم تنفيذها من قبل، وعدم التهاون. ورصدت الوزارة، تعديات صارخة مقامة على نهر النيل فى محافظة المنيا، والتى تم تنفيذها مؤخرا بالتعاون مع العديد من جهات الدولة فى 10 ثوانى.



وتعد هذه الإزالات نموذجا من نماذج ترسيخ دعائم الدولة (مصر قوية)، التى تؤكد أنه ومهما طال الوقت لا تراجع ولا تهاون مع أى معتدى على نهر النيل، وأنه يتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.



وقد تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (271,081) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015.



ونفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع الاسبوع الماضى (139) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (189) إزالة على منافع الرى، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (556) إزالة على منافع الصرف.



وأوضح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بأن القطاع قام بتنفيذ عدد (139) إزالة خلال الأسبوع الماضى تضمنت إزالة بمحافظة القليوبية، وكذلك (4) إزالات بمحافظة الغربية، و(31) إزالة بمحافظة المنوفية، فضلاً عن (37) إزالة بمحافظة كفر الشيخ إضافة إلى (6) إزالات بمحافظة الدقهلية، وكذلك (9) إزالات بمحافظة المنيا، إلى جانب (30) إزالة بمحافظة أسيوط، و(5) إزالات بمحافظة سوهاج، وأيضاً (7) إزالات بمحافظة قنا، و(9) إزالات بمحافظة الأقصر، ليصبح إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (53527) إزالة.



من جانبه قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري بأن القطاع قام بإزالة (189) مخالفة تضمنت (8) إزالات بمحافظة الغربية و (21) إزالة بمحافظة القليوبية ، و(52) إزالات بمحافظة المنوفية، و(35) إزالة بمحافظة الدقهلية ، وكذلك (7) إزالات بمحافظة الجيزة إلى جانب (55) إزالة بمحافظة سوهاج و (6) إزالات بمحافظة اسيوط علاوة على (5) إزالات بمحافظة قنا ، ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الرى 140 ألف و 823 إزالة.



من جانبه، أشار المهندس خالد مدين، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت (556) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بواقع ( 2 ) محافظة وقد تضمنت تنفيذ (527) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة (الشرقية 527 إزالة)، إلى جانب (29) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة (أسيوط 29 إزالة)، ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه (76731).



جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.



وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.