اليوم السابع
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الرئاسة الفرنسية تنفى أى نية لدى إيمانويل ماكرون للاستقالة

الخميس، 11 يونيو 2020 07:56 م
الرئاسة الفرنسية تنفى أى نية لدى إيمانويل ماكرون للاستقالة ماكرون
كتب سمير حسنى

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نفت الرئاسة الفرنسية "قصر الإليزيه" أي نية لدى ماكرون للاستقالة، جاء ذلك نقلا عن العربية، فى غضون ذلك، يوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة إلى الفرنسيين مساء الأحد المقبل على مشارف المرحلة الثالثة من رفع تدابير الإغلاق في 22 يونيو وفي ظل تزايد الدعوات للإسراع في هذا المسار.

وقال أحد كوادر الأغلبية البرلمانية الفرنسية إن ماكرون الذي انعزل عن المشهد في الأسابيع الأخيرة وترك لرئيس الوزراء إدوار فيليب مهمة التواصل مع الفرنسيين، قد يتطرق خصوصاً إلى خط النهوض الاقتصادي التي من المفترض إطلاقها هذا العام.

وندد ماكرون، الأربعاء، بـ"العنصرية والتمييز" على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح العالم بعد مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، جورج فلويد على يد الشرطة.

وخلال مشاركته بجلسة مجلس الوزراء، وصف ماكرون العنصرية، بـ"الوباء الذي يعدّ خيانة للميثاق الجمهوري"، لكنه دافع في الوقت نفسه عن الشرطة، مؤكدا أنه لا يمكن انتقاد أداء "غالبيتها العظمى"، بحسب المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.


قصر الاليزيه

ماكرون

استقالة ماكرون

فرنسا

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