اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 01:21 م
خالد صلاح
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الدنمارك ترسل قوات إضافية للتدريب تابعة للناتو بالعراق

الخميس، 11 يونيو 2020 01:02 م
الدنمارك ترسل قوات إضافية للتدريب تابعة للناتو بالعراق الناتو - أرشيفية
رويترز

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قالت الدنمارك اليوم الخميس إنها سترسل ما يصل إلى 285 عسكريا للمشاركة فى عملية تدريب تابعة لحلف شمال الأطلسى فى العراق مع توليها قيادة العملية المكلفة بتدريب قوات الأمن العراقية من كندا بنهاية العام 2020.

وقال وزير الخارجية جيب كوفويد في بيان "من خلال زيادة مساهمتنا في جهود إرساء الاستقرار بالعراق، فنحن نقلل مخاطر أزمة لاجئين جديدة ونعزز في الوقت نفسه الحماية من تهديد جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش".

ووافق البرلمان أيضا على إرسال سفينة وطائرة هليكوبتر بما يشمل طاقما يصل إلى 195 فردا إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، لمدة أربعة أشهر اعتبارا من أغسطس آب.

 

 

 


الناتو

العراق

قوات الأمن العراقية

حلف شمال الأطلسى

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