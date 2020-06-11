اليوم السابع
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الخارجية الروسية: لافروف وظريف يلتقيان فى موسكو الثلاثاء المقبل

الخميس، 11 يونيو 2020 05:57 م
الخارجية الروسية: لافروف وظريف يلتقيان فى موسكو الثلاثاء المقبل ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، اعتزام وزير الخارجية سيرجى لافروف استقبال نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف فى موسكو يوم 16 يونيو الجاري.

وقالت زاخاروفا - فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية - "يجرى العمل على زيارة وزير الخارجية الإيرانى إلى روسيا فى السادس عشر من يونيو.. ومن المقرر عقد مباحثات مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف".


وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أدان محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران، مؤكدا أنه لا يحق لأمريكا استخدام القرار الأممى 2231 لهذا الغرض، نظرا لخروجها من الاتفاق النووي.


وطلب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو من مجلس الأمن الدولى تمديد حظر التسليح المفروض على إيران، فيما قال المبعوث الإيرانى الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن الولايات المتحدة قد تعود إلى الاتفاق النووى مرة أخرى، حال فشلت محاولاتها لتمديد حظر تصدير الأسلحة المفروض على طهران.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيرانى حسن روحانى دعا أمس أعضاء الاتفاق النووى وخاصة روسيا والصين، إلى الوقوف أمام محاولات الولايات المتحدة الرامية إلى تمديد الحظر على بيع الأسلحة لإيران.


روسيا

إيران

ظريف

لافروف

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