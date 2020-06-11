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الحكومة: استمرار خفض عدد العاملين بالوزارات والمؤسسات لمنع الاختلاط والتزاحم

الخميس، 11 يونيو 2020 02:34 م
الحكومة: استمرار خفض عدد العاملين بالوزارات والمؤسسات لمنع الاختلاط والتزاحم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد اجتماعها، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد .

 

وأوضحت الحكومة أنه تقرّر استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته.


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