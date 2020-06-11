الجامعة العربية: يجب عدم الاستسلام ومنح أطراف غير عربية دورا فى ليبيا

كتب سمير حسنى

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الإرادة السياسية للحل في ليبيا غائبة، وأن الأطراف الليبية لا تمتلك الإرادة السياسية لحل الأزمة، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لتحقيق استفادة اقتصادية وسياسية وعسكرية في ليبيا.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية فى حوار على العربية الحدث، اليوم الخميس، أن أطراف في اتفاق برلين تواصل إرسال مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا، متهما ميليشيات إرهابية في ليبيا بعرقلة مساعي الحل السياسي، داعيا إلى عدم الاستسلام ومنح أطراف غير عربية دورا أكبر في ليبيا.

ورفض الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الرد على سؤال ما هي الأطراف العربية المسؤولة عن عرقلة جهود التسوية في ليبيا.

وردا على تصريحات حول التدخل التركي في ليبيا، التصريحات اجتزئت واقتطعت من سياقها، والجامعة العربية لم تغير موقفها، من التدخل التركي في ليبيا، فمواقفها محكومة بقرارات الدول الأعضاء، وينبع من هذه القرارات ، وهناك قرار واضح بشأن التدخل التركي في ليبيا.، معلقا: "الإخوان عملوا جلبة بشوية زيادة وخدوا "لا تقربوا الصلاة"، ونتعامل مع الاعلام منذ سنوات ونعرف هذه الألاعيب".

وعن شرعية حكومة الوفاق، قال: "حكومة الوفاق موجودة وتمثل ليبيا، ولكن اتفاق الصخيرات صلاحياته انتهت ".