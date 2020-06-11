الجارديان: سلسلة متاجر شهيرة ستغلق 1200 فرع بسبب كورونا دون خسائر فى الوظائف

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن صاحب سلسلة متاجر زارا سيغلق حوالى 1200 متجر حول العالم، حيث يسعى لتعزيز المبيعات عبر الانترنت خلال الفوضى التي أحدثتها جائحة كورونا.



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وقالت شركة "إنديتكس" الإسبانية، وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة لبيع الملابس في العالم، إنها سوف "تستوعب" ما بين 1000 و 1200 متجر أصغر بشكل رئيسي، مع تركز الخسائر بين المتاجر القديمة من ماركات أخرى غير زارا، حيث تشمل العلامات التجارية الأخرى للشركة الإسبانية Bershka و Pull & Bear و Massimo Dutti.

ومن المتوقع أن تتركز عمليات الإغلاق في آسيا وأوروبا. وأوضحت "الجارديان" أنه من المفهوم أن 107 متاجر إنديتكس في المملكة المتحدة أقل عرضة للتأثر بشكل كبير.

وقالت إنديتكس إن "عدد الموظفين سيظل ثابتًا" ، حيث عرض الموظفون أدوارًا في وظائف أخرى مثل توصيل المشتريات عبر الإنترنت.

وسينخفض ​​إجمالي عدد المتاجر من 7،412 إلى ما بين 6،700 و 6،900 بعد إعادة التنظيم ، والتي ستشمل أيضًا افتتاح 450 متجرًا جديدًا.

وقالت الصحيفة إن إنديتكس تعرضت ، لضربة قوية خلال الوباء ، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 44٪ لتصل إلى 3.3 مليار يورو (2.9 مليار جنيه استرليني) بين 1 فبراير و 30 أبريل ، الربع الأول من السنة المالية.

سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 409 مليون يورو خلال الربع. وبقي ما يقرب من ربع متاجرها مغلقا حتى 8 يونيو.

وقالت إنديتكس إن نمو المبيعات عبر الإنترنت يعوض عن بعض نقاط الضعف في المبيعات. ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 50٪ على أساس سنوي خلال الربع ، وارتفعت 95٪ على أساس سنوي في أبريل.

اضطر تجار التجزئة حول العالم إلى إعادة تقييم نماذج أعمالهم خلال الوباء ، وسط توقعات بانخفاض عدد الأقدام في المتاجر لفترة طويلة من الوقت. قالت علامات أزياء الموضة البريطانية Monsoon Accessorize و Quiz يوم الأربعاء إنها ستغلق فروعها ، مع فقدان مئات الوظائف.