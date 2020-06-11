البرازيل تسجل 1239 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى حاجز الـ 40 ألفا

كتب سمير حسنى

أعلنت البرازيل، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1239 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع طفيف لحصيلة الضحايا على أساس يومي مقارنة مع أمس الأربعاء حيث تم رصد 1274 حالة.، ليتخطى العدد الكلى للوفيات فى البلاد حاجز الـ 40 ألف حالة، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

فى غضون ذلك، سجلت ساو باولو، أكثر ولايات البرازيل سكانا، عددا قياسيا من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء.