البرازيل تسجل 1239 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى حاجز الـ 40 ألفا

أعلنت البرازيل، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1239 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، في تراجع طفيف لحصيلة الضحايا على أساس يومي مقارنة مع أمس الأربعاء حيث تم رصد 1274 حالة.، ليتخطى العدد الكلى للوفيات فى البلاد حاجز الـ 40 ألف حالة، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.
فى غضون ذلك، سجلت ساو باولو، أكثر ولايات البرازيل سكانا، عددا قياسيا من الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء.
وقال مكتب حاكم ساو باولو، بؤرة تفشي الوباء في البرازيل، إن الولاية سجلت 340 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع وفيات الولاية إلى 9862، وهو ربع مجملها في البلاد.
ولم يمنع ذلك المتسوقين من التدفق على حي 25 مارس التجاري حيث فتح نحو نصف الشركات أبوابها اليوم الأربعاء. وعلى الرغم من أن المتاجر التي تعتبر أساسية، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، ظلت مفتوحة، فقد أُغلق معظم المتاجر في ساو باولو منذ مارس آذار.
وعجت الشوارع بالمتسوقين ولم تسمح المتاجر سوى بدخول من يضعون الكمامات وقدمت لهم أدوات التعقيم. وقام بعض المتاجر بقياس درجات حرارة المتسوقين عند الدخول.
وقالت فانيسا بيريرا التي تعمل في المبيعات "أشعر بالخوف لأن الفيروس ينمو، لكن في نفس الوقت علينا أن نذهب إلى العمل ونشتري أشياء لبيعها، مع الحرص على وضع الكمامة".
وستفتح أبواب مراكز التسوق يوم الخميس لمدة أربع ساعات في اليوم بعد الاتفاق مع السلطات على الحد من دخول الجمهور كإجراء احترازي من العدوى.
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