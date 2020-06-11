الاعتداء على شرطيين فى لندن.. وصادق خان يعلق: لا تسامح مع المعتدين.. فيديو

كتب محمد سعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، مقطع فيديو، يظهر اعتداء بالضرب على ضابطين، ما أسفر عن إصابتهما بجروح طفيفة في هاكني شرق العاصمة البريطانية لندن.

This is truly despicable & society should never accept such behaviour - we are here to protect you! The officers are safe, but clearly shaken & incredibly brave too. Arrests will be made... this must stop. BCU Cmdr Marcus Barnett https://t.co/WbVkfYEPHj — Hackney Police (gov.uk/coronavirus) (@MPSHackney) June 10, 2020

ونشرت صفحة للشرطة في بريطانيا عبر حسابها على تويتر، مقطع الفيديو، معلقة عليه قائلة :"هذا حقير حقًا ويجب على المجتمع ألا يقبل مثل هذا السلوك - نحن هنا لحمايتكم! الضباط في أمان".

من جانبه، أدان صادق خان عمدة لندن الواقعة، معلقا :"كان هؤلاء الضباط الشجعان يقومون بواجبهم ويساعدون الجمهور. نحن مدينون لهم بامتنان وأتمنى لهم الشفاء التام والسريع".

Attacks on our police will not be tolerated. I urge anyone with information to come forward to ensure the perpetrators of this disgusting attack feel the full force of the law. https://t.co/1UqJdxXnOw — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) June 10, 2020

وأضاف صادق خان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الأربعاء :"لن يتم التسامح مع الهجمات على الشرطة لدينا".

وقال اتحاد شرطة العاصمة، إن الهجمات على الضباط تتزايد على ما يبدو ، مضيفًا: "مرة أخرى ، يُظهر هذا بشكل صارخ الأخطار التي يواجه رجال الأمن.. كما يظهر الشجاعة التي يظهرونها كل يوم للحفاظ على سلامة سكان لندن".

وفي وقت سابق، أصدر صادق خان، عمدة لندن، بيانًا إعلاميًا، الأحد، للتعليق على أحداث العنف التى نتجت عن اشتباك محتجون بريطانيون مناهضون للعنصرية مع الشرطة لفترة وجيزة يوم السبت بعد تجمع آلاف فى وسط لندن للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة الأمريكية بعد موت المواطن الأسود الأعزل جورج فلويد فى منيابوليس بالولايات المتحدة.

وقال صادق خان، فى بيانه، "انضم سكان لندن من جميع الأعمار والأعراق والخلفيات إلى الملايين من الأشخاص حول العالم أمس ليجتمعوا بسلام ليقولوا إن "الحياة السوداء مهمة".. أقف معكم وأشاطركم غضبكم وألمكم.. ويجب أن يؤدى القتل الوحشى لجورج فلويد إلى تغيير فورى ودائم فى البلدان والمدن وخدمات الشرطة والمؤسسات فى كل مكان.. ويجب أن نستأصل العنصرية أينما وجدت".

وأضاف عمدة لندن، "كانت الغالبية العظمى من المتظاهرين فى لندن مسالمة.. لكن هذا السبب الحيوى خذلته أقلية بالغة تحولت للعنف وألقت زجاجات "زجاجية" وألقت مشاعل، مما عرض المتظاهرين الآخرين للخطر وأصاب ضباط الشرطة.. هذا ببساطة غير مقبول، ولن يتم التسامح معه ولن يحقق التغيير الدائم والضرورى الذى نحتاج بشدة إلى رؤيته".

وتابع "يرجى أيضًا تذكر أن Covid-19 لا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا للغاية لمجتمعاتنا.. إننى أحث الناس على التفكير فى طرق لجعل صوتهم مسموعًا ولا يعرضوا أنفسهم والآخرين لخطر الإصابة بالفيروس التاجى.. إذا كنت تخطط للاحتجاج اليوم، فعليك القيام بذلك بأمان وسلم وضمن القانون.. استخدم معقم اليدين، وارتدى غطاء وجه وابتعد عن الآخرين بمسافة 2 متر".

ويشار إلى أنه بعد يوم سلمى إلى حد كبير من المظاهرات فى لندن، السبت، رشق عدد صغير من المحتجين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الشرطة بزجاجات وقامت الشرطة الراكبة بإبعادهم .