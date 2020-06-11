الإمارات تعد الخطة التشغيلية لقطاع العمليات المدرسية للعام المقبل

كلفت وزارة التربية والتعليم مديري النطاقات المدرسية بمتابعة إعداد الخطة التشغيلية لقطاع العمليات المدرسية المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، وذلك بعد الانتهاء من المسودة العامة للخطة.

وذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، أن الوزارة دعت مديري النطاق إلى توزيع مبادرات الخطة التشغيلية التي ارتكزت على 4 محاور رئيسية على كافة المعنيين، وذلك للبدء في تنفيذها وفقاً للخطوات المتبعة.