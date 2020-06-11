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الإعدام لجزار و10 سنوات لسائق وعامل لقتلهم مواطن لسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الخميس، 11 يونيو 2020 01:49 م
الإعدام لجزار و10 سنوات لسائق وعامل لقتلهم مواطن لسرقة دراجته البخارية بالشرقية المستشار محمد وفيق رئيس محكمة جنايات الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها، اليوم، الإعدام شنقا لجزار و 10 سنوات لسائق وعامل في واقعة قتل مواطن لسرقة دراجته البخارية من أمام مسكنه بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفي، ومحمد فتحى شوك وسكرتارية وائل عبد المنعم، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 11968 لسنة 2019 جنايات قسم أول الزقازيق، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور قسم أول الزقازيق، يفيد وصول" عبد العظيم ع ح" عامل إلى المستشفى العام جثة هامدة، أثر إصابته بطعنات متعددة بالجسد.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها المقدم حسين أبوفول، رئيس مباحث قسم أول، قيام كل من " محمد ع م ع" 30 سنة جزار و" جميل ع م" 21 سنة سائق توك توك و" وليد ر أ" عامل، بارتكاب الواقعة بالتعدي علي المجني عليه لسرقة دراجته البخارية  خاصته  من أمام مسكنه بدائرة القسم، وأثناء ذلك  استيقظ المجني عليه لإستطلاع الأمر، قام المتهمين بقتله ، تم إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 


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