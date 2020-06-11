الإعدام شنقا للمتهم بقتل صاحب مخبز داخل مسجد بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها، اليوم، بالإعدام شنقا للمتهم " محسن. م. ال " 27 سنة، لقيامه صاحب مخبز داخل المسجد الكبير بمدينة ههيا.

وكانت هيئة المحكمة قد قضت في جلستها المنعقدة في شهر ديسمبر عام 2019 إحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي، وحددت جلسة الثانى من فبراير للنطق بالحكم ونظرا لتأجيل الجلسات بسبب فيروس كورونا، حكمت المحكمة علي المتهم، اليوم بالإعدام شنقا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفي، ومحمد فتحى شوك وسكرتارية وائل عبد المنعم، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية ليوم 22 أكتوبر من سنة 2013، عندما تلقى اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية فى ذلك الوقت، إخطارًا، يفيد وصول "شحتة م ع ال "48عامًا صاحب مخبز، ومقيم بندر ههيا، لمستشفى خاص مصابا، بجرح نافذ بالمخ ووجود آلة حادة داخل خلايا المخ ونزيف حاد بالمخ وكسر بعظام الجمجمة، وحالته سيئة للغاية، وتحرر المحضر رقم 15245 لسنة 2013 جنح مركز ههيا، وتوفى بعد أيام من دخوله المستشفي،وتبين من التحقيقات قيام "محسن. م .ال" 27عامًا شيال، ومقيم بندر ههيا، بمغافلة المجنى عليه، من الخلف وطعنه أثناء تأديته صلاة الفجر بمسجد الجامع الكبير، لوجود خلافات سابقة بينهم.

وألقى ضباط مركز شرطة ههيا، برئاسة الرائد محمود الطحان، رئيس المباحث القبض على المتهم، وبعرض المتهم على نيابة ههيا قررت بإحالته محبوسا لمحكمة جنايات الزقازيق التى قررت إعدام المتهم ، حيث تعد هذه المرة الثانية لمحاكمته، بعد اعادة القضية من النقض.