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الأمم المتحدة فى مصر تبث رسالة أمل وتضامن لدعم المصريين فى مواجهة كورونا.. فيديو

الخميس، 11 يونيو 2020 12:47 ص
الأمم المتحدة فى مصر تبث رسالة أمل وتضامن لدعم المصريين فى مواجهة كورونا.. فيديو الأمم المتحدة
كتبت - هند المغربي

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بث فريق عمل الأمم المتحدة فى مصر، بمشاركة عدد من العاملين بمختلف الوكالات والبرامج، رسالة دعم وتضامن لكل المصريين لمواجهة فيروس كورونا على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وحملت الرسائل المصورة بالفيديو مناشدة للشعب المصري الالتزام بإجراءات الحماية الخاصة، وفى مقدمتها تجنب مغادرة المنزل إلا للضرورة، مع تجنب التجمعات، مع تعهد كافة وكالات وهيئات الأمم المتحدة بممارسة مهامها بما يتلائم مع الظروف الراهنة، وحث حسام رجب عضو منظمة الهجرة الدولية "IOM" خلال الفيديو المصريين واللاجئين المتواجدين الالتزام باشتراطات الوقاية، وقال: "كلنا بنمر بأوقات صعبة على جميع المستويات ومحتاجين إننا نحافظ على بعض، وكل واحد يكون في مكان آمن، ونتمنى إن كل واحد يفضل في بيته واحنا بنوعدكم هنفضل في ضهركم".

"رنا" من فريق عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت الجميع بالالتزام بالعمل من المنزل على قدر المستطاع، مؤكدة التواصل الكامل مع اللاجئين وطالبى اللجوء، وتقديم كافة الخدمات لهم، قائلة: "بعد الأزمة بسبب وباء كورونا بدأنا نشتغل من البيت وطبعا في صعوبة إننا نحاول نشتغل من البيت وكإن الأهم هو التواصل مع اللاجئين وطالبى اللجوء، ونحاول نكون على تواصل معهم بشكل دائم سواء عن طريق الإنترنت أو التواصل المباشر إذا استدعى الأمر، احنا في الأزمة دى دايما مع بعض وهنعديها مع بعض".

منة عبد العظيم من فريق عمل منظمة الهجرة الدولية أكدت أن للجميع دور مهم تجاه نفسه وأسرته والمجتمع وعلينا تقديم المساعدة لكل من يحتاجها، وأن المنظمة تقوم بواجبها كامل اتجاه المهاجرين، قائلة: "إن شاء الله هنعدى الأزمة الفترة دى على خير، المهم إن احنا كلنا نساعد بعض ونفضل في البيت عشان نعدى الفترة بسرعة".

أحمد رضوان من فريق منظمة الهجرة الدولية طالب الجميع بالبقاء بالمنزل للمحافظة على أنفسنا وأولادنا، مشيرا إلى أن "المرض بينتشر على مستوى العالم وعايزين نحافظ على نفسنا وعلى كل الناس اللى بنحبهم".

نوران عامر من فريق منظمة الأمم المتحدة للمرأة أطلقت رسالة أمل ودعم، مؤكدة أهمية التواصل الإنساني والدعم لكل من حولنا ومن يحتاج المساعدة في ظل الأوقات العصيبة، قائلة: "احنا كلنا في الأزمة دي مع بعض ومن خلالها أدركنا أهمية التواصل الإنساني مع اللي بنحبهم، الأزمة صعبه لكن هنعدى واحنا مع بعض، رسالتي النهاردة رسالة دعم وأمل".


الامم المتحدة مصر

كورونا

فريق الامم المتحدة

مصر

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