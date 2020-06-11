اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 10:16 م
خالد صلاح
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الأسهم الأمريكية تغلق على أكبر خسارة يومية منذ منتصف مارس

الخميس، 11 يونيو 2020 10:14 م
الأسهم الأمريكية تغلق على أكبر خسارة يومية منذ منتصف مارس مواطنون فى نيويورك
رويترز

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هوت الأسهم الأمريكية، اليوم الخميس، في ظل تفاعل المستثمرين مع تجدد المخاوف من موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا وتفحصهم توقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة نحو خمسة بالمئة، في أسوأ يوم لها منذ منتصف مارس، عندما انهارت الأسواق بفعل الإغلاقات الاقتصادية المفاجئة لاحتواء الجائحة وقطع ناسداك موجة إغلاقات قياسية مرتفعة دامت لثلاثة أيام.

شملت عمليات البيع جميع القطاعات الأحد عشر الرئيسية على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ليفقد كل منها ثلاثة بالمئة أو أكثر.

وقال بول نولته، مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الأصول في شيكاجو، "لا يوجد أي مبرر للشراء.. البيع سيد الموقف."

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 6.88 % ليغلق على 25132.25 نقطة، في حين فقد ستاندرد اند بورز 5.87% ليسجل 3002.97 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 5.19 % إلى 9500.39 نقطة.  


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