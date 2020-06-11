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الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الخميس، 11 يونيو 2020 11:11 ص
الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الخميس حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة، لافتة إلى أن هذا الارتفاع يستمر على أغلب الأنحاء غدا الجمعة وبعد غدا السبت حيث ستتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين   37 إلى 38 درجة.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أنه من المتوقع وجود فرص أمطار خفيفة على أغلب الأنحاء يوم السبت المقبل قد تمتد للقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا مع وجود نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد، إلى ارتفاع نسب الرطوبة لـ 70% نهارا، وهو سبب الإحساس بحرارة الجو خاصة وقت الظهيرة، لافته إلى أنه من المتوقع بداية من يوم الأحد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.

كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.


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