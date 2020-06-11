الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت بالأمس ارتفاعا فى درجة الحرارة وسجلت القاهرة 36 درجة مئوية، ومن المتوقع استمراره اليوم أيضا، مشيرة إلى أن طقس اليوم سوف يكون حارا على القاهرة والوجه البحرى.

وأضافت، خلال تصريحات لبرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن مناطق جنوب البلاد سوف يكون الطقس فيها شديد الحرارة، موضحة أن ساعات الليل تشهد انخفاض فى درجات الحرارة خاصة فى المناطق الشمالية، والشبورة خفيفة جدا ولن تؤثر على حركة المرور، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

وحول توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، أكدت الدكتورة إيمان شاكر أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الجمعة فى القاهرة مثل اليوم وتسجل 36 درجة مئوية، والصعيد تصل إلى 42 درجة، والسواحل الشمالية تتراوح بين 29 و30 درجة، موضحة أن يوم السبت سوف يشهد ارتفاعا خفيفا لتسجل القاهرة 38 درجة، وفرص لسقوط الأمطار الخفيفة على المناطق الغربية.

وأشارت إلى أن زيادة الرطوبة السبب فى زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وهذا أمر طبيعى حيث يفصلنا عن فصل الصيف أيام قليلة، مشددة على ضرورة متابعة حالة الطقس الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، وارتداء الملابس القنطية وتناول السوائل.