وقال شانج هنج المسؤول في معهد بكين للتراث الثقافي، في تصريح له اليوم الخميس، إن طول اللوحة يبلغ 55 سم وعرضها 35 سم وسمكها 10 سم ووزنها حوالي 50 كيلوجراما، وتم العثور عليها عندما كان أحد عمال الحراسة يتجول على طول قطاع "شيدالو" من سور الصين العظيم في حي "هوايرو" بضواحي بكين.



وأضاف هنغ أنه يعتقد أن النقوش على اللوحة سجلت تلخيصا لأعمال البناء لجزء من قطاع "هوايرو" من سور الصين العظيم.

يشار إلى أنه منذ مايو 2019، اكتشف عمال الحراسة على سور الصين العظيم 11 قطعة أثرية على طول السور، بينها لوحات حجرية قديمة وفتحة لسارية علم وقواعد حجرية.