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اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه

الخميس، 11 يونيو 2020 02:00 ص
اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه هلال القمر
كتب محمود راغب

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12 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن غرة شهر ذو القعدة، لعام 1441 هجريا، وذلك وفق الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية.
 
وينشر "اليوم السابع"، فى نقاط مبسطة كواليس ميلاد هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا، كما يلى:
 
1 - يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم 21 يونيو.
 
2 - يوم الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية.
 
3 - الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة.
 
4 - فى القاهرة الهلال الجديد يبقى لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم.
 
5 - فى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ21 دقيقة.
 
6 - في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 5 لـ26 دقيقة.
 
7 - بذلك تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الإثنين 22 يونيه.
 
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذ شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاويم "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".
 
ونظام التقويم الهجرى فيعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 

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