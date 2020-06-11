اليوم السابع
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اعراض ضربة الشمس عند الاطفال عديدة تعرفى عليها

الخميس، 11 يونيو 2020 03:00 ص
اعراض ضربة الشمس عند الاطفال عديدة تعرفى عليها اعراض ضربة الشمس عند الاطفال
كتبت فاطمة خليل

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اعراض ضربة الشمس عند الأطفال عديدة ومنها ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تحدث ضربة الشمس عند الأطفال بسبب قلة شرب الماء والتعرض للشمس ساعات طويلة، ويجب معرفة اعراض ضربة الشمس عند الأطفال لعلاجها فوراً، حتى لا تسبب مضاعفات خطيرة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض ضربة الشمس عند الأطفال، وفقاً لموقع " childrens".

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 ضربة الشمس عند الاطفال 

اعراض ضربة الشمس عند الاطفال
 

اعراض ضربة الشمس عند الأطفال متنوعة وضربة الشمس هي نوع شديد من أمراض الحرارة تحدث عندما يولد جسم الطفل حرارة أكثر مما يمكن وينتج عن ذلك زيادة سريعة في درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يؤدي إلى تلف الدماغ أو الوفاة إذا لم يتم علاجه على الفور.

اعراض ضربة الشمس عند الأطفال تشمل ما يلي:

-درجة حرارة الجسم ترتفع بشكل خطير- 40 درجة.

- عدم التعرق.

-الارتباك والهذيان.

-احمرار الجلد وجفافه (قد يكون الجلد رطبًا).

-فقدان الوعي.

-الغثيان والقيء والإسهال.

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 ضربة الشمس عند الاطفال 

-سرعة ضربات القلب والتنفس.

-صداع حاد.

-نوبات من التشنجات.

-ضعف أو دوار.

وضربة الشمس هي حالة طبية طارئة إذا كان طفلك في الهواء الطلق، أو في أي بيئة حارة، وأظهر أعراض ضربة الشمس، فاطلب العلاج الطبي العاجل على الفور وقم بالآتي:

-ضع طفلك في الظل وقم بخلع ملابسه

-ابدأ التبريد السريع عن طريق غمره في حوض الاستحمام بالماء البارد

-إذا لم يكن متاحًا، ضع مناشف باردة على جزء كبير من الجسم واستبدلها بشكل متكرر.

-تجنب دفع السوائل إلا إذا كان طفلك واعيًا ومنتبهًا.

ووضع واقي من الشمس مع عامل حماية مناسب، مع الترطيب المناسب والملابس الخفيفة وفترة الراحة هي مفتاح لتجنب أمراض الحرارة مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس.

حالات ارتفاع ضربة الشمس في نهاية يونيو إلى يوليو من كل عام وتستمر حتى أغسطس.

اعراض ضربة الشمس عند الاطفال
اعراض ضربة الشمس عند الاطفال

اعراض ضربة الشمس عند الأطفال والفرق بينها وبين الإجهاد الحراري
 

اعراض ضربة الشمس عند الأطفال تختلف عن الاجهاد الحراري وغالبًا ما يظهر الأطفال علامات وأعراض أمراض الحرارة المعتدلة مثل الإرهاق الحراري يحدث هذا غالبًا بعد أن يمارس الطفل الرياضة أو يلعب في الحرارة ويصبح جافًا بسبب فقدان السوائل الزائدة والملح من التعرق.

قد تشمل علامات الإجهاد الحراري عند الأطفال:

-ارتفاع درجة حرارة الجسم

-جلد بارد ورطب على الرغم من الحرارة

-صراخ

-الإغماء أو الدوخة أو الضعف

-صداع الراس

-زيادة التعرق

-زيادة العطش

-التهيج

-تشنجات العضلات

-الغثيان و / أو القيء

من المهم معالجة الإجهاد الحراري على الفور، حيث يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس.

اعراض ضربة الشمس عند الاطفال 2
اعراض ضربة الشمس عند الاطفال 

اعراض ضربة الشمس عند الاطفال

ضربة الشمس عند الاطفال

اعراض ضربة الشمس

اعراض ضربة الشمس والاجهاد الحراري

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