استمرار تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم للمصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المطافي، ومكتب البريد، ومبنى السنترال بجزيرة شندويل، كما تم تطهير قرية بندار الكرمانية، وروافع القصير، وبلصفورة، ونجع مناع، ونجع عبد ربه، والسلخانة، وجميع المداخل والبنك، ونقطة بلصفورة، وتطهير قرية عرابة أبو الدهب، والعمرات، والحواوسة ونجع النوبي، فيما قامت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بعد مواعيد الحظر بأعمال التطهير خلف مسجد التوبة بمنطقة غرب الكوبري، وتم تطهير 5 شوارع، و40 وحدة سكنية .

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أعمال التطهير والتعقيم خلال مواعيد الحظر، حيث تم تطهير شارع مدخل البلينا الغربي، و شارع تقسيم ابو عميرة، و مدرسة الثانوية الفنية بنات، وشارع خور الساحل، وشارع المحطة القديمة، وقرية بنى حميل، ومداخل ومخارج المركز، و شارع محمد الامير، وشارع المنشيه، والنيابة الادارية، وشارع البحر الأعظم، وشارع المركز، وميدان الشهيد، والعبارة النهرية، والمرسى السياحى، وشارع السكة الحديد، وشارع خور الساحل، والسجل المدني، والإدارة الزراعية، والبوسطة الرئيسية، وشارع الجمهورية، وشارع التحرير، وميدان نهر العصير وقرية برديس، ومدرسة برديس الاعدادية بنات، وحدة برديس البيطرية، وماكينة صرف برديس، وسجل مدنى برديس ومنازل برديس والوحدة المحلية أولا عليو شوارع قرية يعقوب ومنازل قرية يعقوب .

وقام مركز ومدينة دار السلام برش وتطهير مقر الوحدة المحلية لقرية السلام، ونقطة شرطة السلام، ومبنى البريد، ومكتب التموين وبنك التنمية الزراعية لقرية السلام .

وفى مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير بالفترة المسائية حيث تم استهداف بعض الشوارع وداخل المنازل، وشارع التحرير، وعبد السلام عارف، ونجع البدوي، وشارع المستشفى، ونجع عباده بالطوايل، ومنطقة وسط البلد، وشارع الثورة، ومنطقة آل عاشور، وموقف سيارات الأجرة، كما تم تطهير مبنى التضامن الاجتماعي، ومبنى التأمينات الاجتماعية، ومكتب بريد ساقلتة، ومكتب بريد بنى واصل.

وقام حى شرق سوهاج بتطهير شارع المستشار محمد مزيد من المزدلفة، وشارع الفاروق، وشارع أحمد عبد الرؤوف، وشارع عبد الواحد، وشارع فوزى بلال، وشارع صابر عبدالعزيز، وشارع المركز التجارى الإسلامي، بالإضافة إلى تطهير الشوارع ومداخل العمارات السكنية فى شارع الإمام الشعراوي، والمعتز بالله، والحمزه، وسعد بن الربيع، وقامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بتطهير ورش مبنى إدارة المرور، و مبنى رئاسة المنطقة الصناعية، ومكتب الآثار، ومكتب العمل، و مكتب الشئون الاجتماعية.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى أعمال الرش والتعقيم، حيث تم تطهير " مبنى التأمين الصحى - مكتب بريد جهينة الغربية - مركز شباب المدينة - مبنى الوحدة المحلية بالطليحات - مكتب تموين الطليحات - الوحدة الصحية بالطليحات - موقف مدينة جهينة - مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الرى ".

وفى مركز ومدينة المراغة تمت أعمال الرش وتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، حيث تم رش وتطهير شوارع قرية الغريزات وتوابعها، ونقطة شرطة الغريزات، ومكتب البريد، وواجهات المدارس، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برش شارع مدرسة السلام، والحوارى المتفرعة منه، وشارع قنديل، وشارع العروبة، وشارع مخبز حسانين طنطاوى .

وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال التطهير والتعقيم بمنطقة مسجد فاطمة الزهراء بجوار المرشح، ومنطقة شارع البحر، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية واماكن حالات الإصابة.



اعمال التطهير بمراكز سوهاج



اعمال التطهير بمراكز سوهاج



اعمال التطهير بمراكز سوهاج