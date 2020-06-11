اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استمرار تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات بسوهاج.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 05:07 م
استمرار تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات بسوهاج.. صور تعقيم
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم للمصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المطافي، ومكتب البريد، ومبنى السنترال بجزيرة شندويل، كما تم تطهير قرية بندار الكرمانية، وروافع القصير، وبلصفورة، ونجع مناع، ونجع عبد ربه، والسلخانة، وجميع المداخل والبنك، ونقطة بلصفورة، وتطهير قرية عرابة أبو الدهب، والعمرات، والحواوسة ونجع النوبي، فيما قامت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بعد مواعيد الحظر بأعمال التطهير خلف مسجد التوبة بمنطقة غرب الكوبري، وتم تطهير 5 شوارع، و40 وحدة سكنية .

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أعمال التطهير والتعقيم خلال مواعيد الحظر، حيث تم تطهير شارع مدخل البلينا الغربي، و شارع تقسيم ابو عميرة، و مدرسة الثانوية الفنية بنات، وشارع خور الساحل، وشارع المحطة القديمة، وقرية بنى حميل، ومداخل ومخارج المركز، و شارع محمد الامير، وشارع المنشيه، والنيابة الادارية، وشارع البحر الأعظم، وشارع المركز، وميدان الشهيد، والعبارة النهرية، والمرسى السياحى، وشارع السكة الحديد، وشارع خور الساحل، والسجل المدني، والإدارة الزراعية، والبوسطة الرئيسية، وشارع الجمهورية، وشارع التحرير، وميدان نهر العصير وقرية برديس، ومدرسة برديس الاعدادية بنات، وحدة برديس البيطرية، وماكينة صرف برديس، وسجل مدنى برديس ومنازل برديس والوحدة المحلية أولا عليو شوارع قرية يعقوب ومنازل قرية يعقوب .

وقام مركز ومدينة دار السلام برش وتطهير مقر الوحدة المحلية لقرية السلام، ونقطة شرطة السلام، ومبنى البريد، ومكتب التموين وبنك التنمية الزراعية لقرية السلام .

وفى مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير بالفترة المسائية حيث تم استهداف بعض الشوارع وداخل المنازل، وشارع التحرير، وعبد السلام عارف، ونجع البدوي، وشارع المستشفى، ونجع عباده بالطوايل، ومنطقة وسط البلد، وشارع الثورة، ومنطقة آل عاشور، وموقف سيارات الأجرة، كما تم تطهير مبنى التضامن الاجتماعي، ومبنى التأمينات الاجتماعية، ومكتب بريد ساقلتة، ومكتب بريد بنى واصل.

وقام حى شرق سوهاج بتطهير شارع المستشار محمد مزيد من المزدلفة، وشارع الفاروق، وشارع أحمد عبد الرؤوف، وشارع عبد الواحد، وشارع فوزى بلال، وشارع صابر عبدالعزيز، وشارع المركز التجارى الإسلامي، بالإضافة إلى تطهير الشوارع ومداخل العمارات السكنية فى شارع الإمام الشعراوي، والمعتز بالله، والحمزه، وسعد بن الربيع، وقامت الوحدة المحلية لحى الكوثر بتطهير ورش مبنى إدارة المرور، و مبنى رئاسة المنطقة الصناعية، ومكتب الآثار، ومكتب العمل، و مكتب الشئون الاجتماعية.

واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى أعمال الرش والتعقيم، حيث تم تطهير " مبنى التأمين الصحى - مكتب بريد جهينة الغربية - مركز شباب المدينة - مبنى الوحدة المحلية بالطليحات - مكتب تموين الطليحات - الوحدة الصحية بالطليحات - موقف مدينة جهينة - مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية -  شارع البساتين - شارع هندسة الرى ".

وفى مركز ومدينة المراغة تمت أعمال الرش وتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، حيث تم رش وتطهير شوارع قرية الغريزات وتوابعها، ونقطة شرطة الغريزات، ومكتب البريد، وواجهات المدارس، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برش شارع مدرسة السلام، والحوارى المتفرعة منه، وشارع قنديل، وشارع العروبة، وشارع مخبز حسانين طنطاوى .

وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال التطهير والتعقيم بمنطقة مسجد فاطمة الزهراء بجوار المرشح، ومنطقة شارع البحر، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية واماكن حالات الإصابة.

 

اعمال التطهير بمراكز سوهاج (4)
اعمال التطهير بمراكز سوهاج 

 

اعمال التطهير بمراكز سوهاج (11)
اعمال التطهير بمراكز سوهاج 

 

اعمال التطهير بمراكز سوهاج (16)
اعمال التطهير بمراكز سوهاج 

 

اعمال التطهير بمراكز سوهاج (19)
اعمال التطهير بمراكز سوهاج 

 


محافظه سوهاج

مصالح حكوميه

تطهير وتعقيم

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الانتهاء من إجراءات تعقيم لجان امتحانات السنوات النهائية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الخميس، 11 يونيو 2020 04:36 م

تعقيم المستشفى المركزى بمدينة رأس غارب ضمن الإجراءات الاحترازية (صور)

الخميس، 11 يونيو 2020 04:30 م

مدير مركز الأزهر العالمى: يجوز تعقيم المتوفى بكورونا بدلا من تغسيله

الخميس، 11 يونيو 2020 01:45 م

"ألبس كمامتك وعقم إيدك".. المحافظات تستعد لماراثون امتحانات الثانوية العامة.. مسافات أمان بين الطلاب داخل اللجان.. وتجهيز بوابات تعقيم ورش وتطهير اللجان والاستراحات باستمرار.. وكحول للطلاب بعد الامتحان.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 11:38 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة