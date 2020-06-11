اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استكمال أعمال حفر بئر بنى بير لرى 900 فدان بسيوة.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 04:24 م
استكمال أعمال حفر بئر بنى بير لرى 900 فدان بسيوة.. صور استكمال أعمال حفر بئر بنى بير
مطروح - حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس، استكمال أعمال حفر البئر العميق بمنطقة بنى بير بسيوة، يرافقه المهندس عصام عيد مدير تفتيش الرى بسيوة ورؤساء قرى المراقى وبهى الدين والإدارات المعنية بمجلس المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.

وصرح مسؤول إدارة تفتيش الرى بسيوة بأنه تم حتى الآن تحقيق عمق (560) متر بعد الانتهاء من سد الشروخ التى كانت تعوق أعمال الحفر فى إبريل الماضى ،وتم استئناف أعمال الحفر مباشرةً وستتم الأعمال حتى تحقيق عمق (1000) متر خلال شهر.

وأكد رئيس مدينة سيوة، أن بئر بنى بير سيساهم بشكل كبير فى رى مساحة تقدر (300) فدان رى تقليدى و 600) فدان رى مطور مما يعمل على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لاهالى المنطقة ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بواحة سيوة.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال إنشاء نادى الواحة بمركز ومدينة سيوة يرافقه مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة و رؤوساء القرى والإدارات المعنية تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح حيث سيتم الانتهاء من الأعمال قبل 2020/6/30

وكذلك تفقد أعمال إنشاء السوق الحضارى بمنطقة ابوصحرا بمدينة سيوة تنفيذ شركة خليج سيوة للمقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح.

والسوق الحضارى عبارة عن عدد (26) محل و (2) صالة توزيع بالدور الأرضى وكذا عدد (20) غرفة و (3) كافيتريا بالدور الثانى

ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية العام المالى الحالي2020/6/30.

8f2c2fa3-4d13-40d9-af4d-1524ec14043f
استكمال أعمال حفر بئر بنى بير

 

61f3f3b3-6580-45d0-88ad-75e523015ea9 (1)
استكمال أعمال حفر بئر بنى بير

حفر بئر بنى بير

مطروح

سيوة

اخبار مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة