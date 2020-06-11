استكمال أعمال حفر بئر بنى بير لرى 900 فدان بسيوة.. صور

تابع اللواء وفائى عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الخميس، استكمال أعمال حفر البئر العميق بمنطقة بنى بير بسيوة، يرافقه المهندس عصام عيد مدير تفتيش الرى بسيوة ورؤساء قرى المراقى وبهى الدين والإدارات المعنية بمجلس المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الأعمال الجارية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.

وصرح مسؤول إدارة تفتيش الرى بسيوة بأنه تم حتى الآن تحقيق عمق (560) متر بعد الانتهاء من سد الشروخ التى كانت تعوق أعمال الحفر فى إبريل الماضى ،وتم استئناف أعمال الحفر مباشرةً وستتم الأعمال حتى تحقيق عمق (1000) متر خلال شهر.

وأكد رئيس مدينة سيوة، أن بئر بنى بير سيساهم بشكل كبير فى رى مساحة تقدر (300) فدان رى تقليدى و 600) فدان رى مطور مما يعمل على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لاهالى المنطقة ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بواحة سيوة.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة، أعمال إنشاء نادى الواحة بمركز ومدينة سيوة يرافقه مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة و رؤوساء القرى والإدارات المعنية تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح حيث سيتم الانتهاء من الأعمال قبل 2020/6/30

وكذلك تفقد أعمال إنشاء السوق الحضارى بمنطقة ابوصحرا بمدينة سيوة تنفيذ شركة خليج سيوة للمقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح.

والسوق الحضارى عبارة عن عدد (26) محل و (2) صالة توزيع بالدور الأرضى وكذا عدد (20) غرفة و (3) كافيتريا بالدور الثانى

ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية العام المالى الحالي2020/6/30.