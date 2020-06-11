اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 08:51 م
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استشارى أمراض قلب يوجه نصائح للمرضى لتفادى الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 08:40 م
استشارى أمراض قلب يوجه نصائح للمرضى لتفادى الإصابة بفيروس كورونا كورونا
ماجد تمراز

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قال الدكتور عمرو عبد الباقى استشارى القلب بأمريكا، إن مرضى القلب أكثر عرضة للمضاعفات، ونصحهم بابتاع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، ويفضل أن يساعده أحد أفراد عائلته بالقيام بشراء الأشياء له، وأن يكون التعامل مع المخالطين له بحظر شديد خوفا من أن يكون أحدهم حامل للفيروس وينقل له المرض، ويتسبب فى وفاته أو ظهور مضاعفات شديدة عليه.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، برنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة dmc، أن الفائدة الرئيسية من ارتداء الكمامة هو عدم نشر المرض، وفى ظل وجود وباء عالمى فهناك نقص فى الكمامات الطبية، لذلك يفضل أن يقوم المواطنين بارتداء الكمامة المصنوعة من القماش، خاصة وأن الدراسات العالمية أثبتت دور الكمامات القماشية فى منع تفشى الفيروس.

 

وأوضح أن أهم شىء فى التعامل مع مريض فيروس كورونا المعزول منزليا هو أن يرتدى كمامة أثناء تواجده فى المنزل، وأن يجس فى مكان به تهوية جيدة، ولا يتواصل مع أحد من المنزل، وأن يكون التواصل معه بحذر شديد حتى لا ينتقل له المرض.


كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد

امراض القلب

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