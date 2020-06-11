استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط تشكيل عصابى بمنشأة ناصر

امرت نيابة منشأة ناصر بإستدعاء ضابط التحريات فى واقعة القبض على عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر. حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).

بمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية ، وأقرا بإرتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير استرداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية ،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهما ضبط سيارة من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.