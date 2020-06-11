اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 10:07 ص
خالد صلاح
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ارتفاع مبيعات السيارات بالصين 15% فى مايو

الخميس، 11 يونيو 2020 08:47 ص
ارتفاع مبيعات السيارات بالصين 15% فى مايو سيارات - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات للقطاع اليوم الخميس، أن مبيعات السيارات في الصين ارتفعت في مايو 14.5 بالمئة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، لتسجل زيادة للشهر الثاني على التوالي مع تعافي أكبر سوق للسيارات في العالم من مستويات متدنية بلغتها خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد ارتفاع بنسبة 4.4 بالمئة في أبريل وانخفاض 43 بالمئة في مارس، حين نالت الجائحة من الطلب. وقبل أبريل نيسان، عانت المبيعات من تراجع استمر على مدى عامين تقريبا.

وأظهرت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين وهو أكبر اتحاد للقطاع بالبلاد أن المبيعات في مايو زادت إلى 2.19 مليون سيارة.

 


الصين

سيارات

مبيعات السيارات

كورونا

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