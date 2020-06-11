اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 02:47 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد الوفيات بعد غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس إلى 46

الخميس، 11 يونيو 2020 01:24 م
ارتفاع عدد الوفيات بعد غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس إلى 46 مهاجرين - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤول بالحماية المدنية في تونس لرويترز اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات بعد غرق مركب مكتظ بمهاجرين أفارقة قبالة سواحل البلاد ارتفعت إلى 46 بعد ان انتشل حرس السواحل المزيد من الجثث.

ويوم الثلاثاء الماضي انتشلت تونس 20 جثة قبالة سواحل صفاقس بعد غرق مركب يقل أكثر من 50 مهاجرا أبحروا في اتجاه السواحل الإيطالية.

وفي العام الماضي غرق 86 مهاجرا بعد انقلاب مركبهم الذي انطلق من ليبيا باتجاه أوروبا، في واحدة من أسوأ تلك الحوادث في تونس.

وقال العميد مراد المشري المدير الجهوي بالحماية المدنية لرويترز "ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 46 جثة وتواصل الوحدات العائمة عمليات البحث للعثور على مزيد من الجثث ضمن هذا المركب".

وتم انتشال جثث 23 امرأة وطفلين على الأقل من بين غرقى المركب.

 


تونس

سواحل تونس

مهاجرين افارقة

سواحل صفاقس

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