سانتياجو (أ ش أ)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى تشيلى إلى 148496 حالة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2475 حالة، ونقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الخميس، عن وزير الصحة التشيلي خايمى ماناليتش قوله "بالنظر إلى أعداد المصابين، فقد اتخذنا قرارا بتنفيذ تدابير احترازية جديدة من أجل احتواء انتشار الفيروس والتخفيف من آثاره وتجنب زيادة عدد المصابين".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

واول يونيو، قال وزير الصحة في تشيلى، ، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 100 ألف حالة مع تزايد حالات الإصابة في العاصمة سانتياجو مما يضع النظام الصحي في البلاد تحت ضغط غير عادي.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء تفشي المرض في أوائل مارس وصل إلى 105159 حالة إضافة إلى وفاة 1113 شخصا .

وقالت وزارة الصحة فى تشيلى، إن أكثر من ألف شخص توفوا جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، مع حدوث 827 حالة وفاة خلال شهر مايو وحده مع انتشار الجائحة بشكل سريع فى تشيلي.

وأضافت الوزارة، أنه يوجد فى تشيلى 99688 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس من بينها 1054 حالة وفاة.