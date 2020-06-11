ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ15 ألفا و949 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى، 15 ألفا و949 حالة، من إجمالى عدد الإصابات البالغ 17ألفا و 34 حالة، وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بلغ 674 حالة، بينما يتواجد بالمستشفيات 76 حالة منها 13 حالة في العناية المركزة .
وأشار البيان، إلى تسجيل 22 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة في العاصمة فيينا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منوها بأن إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 3509 حالات، وعدد الوفيات سجل 174 حالة، بينما تماثل للشفاء 3041 شخصًا.
وكان وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج،أعلن أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل سيتم العمل بحرية السفر لجميع دول الاتحاد الأوروبى، باستثناء السويد واسبانيا والبرتغال ، إضافة الى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبى، وأضاف المسؤول النمساوى - فى تصريحات أمس الأربعاء، أن فتح الحدود يعود الى طبيعته مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود السفر الواسعة، بسبب جائحة "كورونا " موضحا أن بلاده سوف تفتح حرية السفر مع 31 دولة بحلول الثلاثاء المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم فتح الحدود مع إيطاليا بشكل كامل مع تطبيق تحذير سفر جزئي على مدينة "لومبارديا " شمال إيطاليا.
وناشد الوزير النمساوي مواطني بلاده مجددا الاعتماد على "الفطرة السليمة" والتفكير بعناية قبل اتخاذ قرار السفر في كل رحلة لأي مكان فى العالم مشيرا الى أن وباء "كورونا " لازال يجتاح العالم.
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