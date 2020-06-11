ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا فى النمسا لـ15 ألفا و949 حالة

وأشار البيان، إلى تسجيل 22 حالة إصابة جديدة ووفاة واحدة في العاصمة فيينا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، منوها بأن إجمالي الإصابات في العاصمة فيينا بلغ 3509 حالات، وعدد الوفيات سجل 174 حالة، بينما تماثل للشفاء 3041 شخصًا.



وكان وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج،أعلن أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل سيتم العمل بحرية السفر لجميع دول الاتحاد الأوروبى، باستثناء السويد واسبانيا والبرتغال ، إضافة الى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبى، وأضاف المسؤول النمساوى - فى تصريحات أمس الأربعاء، أن فتح الحدود يعود الى طبيعته مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود السفر الواسعة، بسبب جائحة "كورونا " موضحا أن بلاده سوف تفتح حرية السفر مع 31 دولة بحلول الثلاثاء المقبل.