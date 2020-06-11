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احتجاجات واسعة بنيجيريا للمطالبة بالحماية من الجماعات المسلحة

الخميس، 11 يونيو 2020 02:37 م
احتجاجات واسعة بنيجيريا للمطالبة بالحماية من الجماعات المسلحة احتجاجات نيجيريا
كتبت - هند المغربى

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شهدت منطقة دانموسا التابعة لولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا، احتجاجات واسعة لمطالبة الحكومة بحماية السكان من العصابات المُسلحة، والهجمات المتكررة التى زادت وتيرتها خلال السنوات القليلة الماضية في كافة أنحاء البلاد.وفقا لبوابه افريقيا الاخبارية 

وقام المحتجين بإغلاق الشوارع أمام المرور فى مسعى منهم لتسليط الضوء على قضيتهم، كما لفت المحتجون إلى أن العصابات المسلحة دأبت على شن هجمات تستهدف المدن والقرى، وقتل من بها من بشر، وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ومنذ العام 2011 تشهد العديد من الولايات شمال غربى نيجيريا، مشكلات أمنية أسفرت عن مقتل 8 آلاف شخص، كما أن ما يقرب من 200 ألف آخرين اضطروا للجوء على دولة النيجر المجاورة.


نيجيريا

هجوم مسلح

افريقيا

احتجاجات نيجيريا

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