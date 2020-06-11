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اتحاد موثقى الشهر العقارى يشكر وزير العدل على الاستجابة لدعم الموظفين صحيا

الخميس، 11 يونيو 2020 12:06 ص
اتحاد موثقى الشهر العقارى يشكر وزير العدل على الاستجابة لدعم الموظفين صحيا المستشار عمر مروان وزير العدل-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تقدم اتحاد موثقي الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور وليد فهمى، بخالص الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان زير العدل، على سرعة استجابتة وموافقته للطلب المقدم من الاتحاد لتلقى الرعاية الصحية الكاملة للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأسرهم ، في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد .

وكذلك المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على دعمهم واهتمامهم حتى صدور قرار وزير العدل بشأن تحمل وزارة العدل كافة تكاليف التحاليل الاشعات التمهيدية المطلوبة للعاملين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأسرهم من الدرجة الأولى فى حالة إصابة أحدهم بفيروس كورونا المستجد بناء على تقرير طبى معتمد من إحدى المستشفيات الحكومية أو الجامعية، على أن يتم الصرف من حساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين وأسرهم فوراً بالضوابط التى يطبقها الصندوق، بمجرد إخطار الموظف للمصلحة بذلك.

وتضمن قرار وزير العدل دعم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين فى الشهر العقارى وأسرهم بمبلغ مالى قدره نصف مليون جنيه يخصص لمجابهة الرعاية الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد فقط، مع فتح باب الاشتراك في الصندوق العاملين بوزارة العدل أمام من يشاء من موظفي الشهر العقارى والتوثيق بذات الشروط المقررة.


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