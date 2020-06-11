اليوم السابع
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إيران: سنرسل صندوقى الطائرة الأوكرانية الأسودين لباريس

الخميس، 11 يونيو 2020 08:37 ص
إيران: سنرسل صندوقى الطائرة الأوكرانية الأسودين لباريس حطام الطائرة الأوكرانية - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مصدران مطلعان إن إيران أبلغت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء أنها سترسل الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية أسقطتها إلى باريس لتحليلهما بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

والدول الأخرى المعنية هي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة. كانت كندا قد ضغطت في السابق على إيران لإرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما.

ورفضت إيران تسليم مسجلي رحلة طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، التي أسقطت في الثامن من يناير بالقرب من طهران بصاروخ أرض-جو إيراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا بينهم 55 مواطنا كنديا و30 مقيما دائما في كندا.

وفي مارس، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا.

لكن ممثلا لإيران قال يوم الأربعاء في اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الوكالة إن طهران سترسل الصندوقين اللذين تضررا بشدة إلى مكتب التحقيق الفرنسي في الحوادث الجوية. وقال أحد المصدرين، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "قالت إيران إنها سترسلهما إلى باريس قريبا بشرط موافقة الدول المشاركة في التحقيق".

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للحصول على تعقيب. ورفضت متحدثة باسم وزير النقل الكندي مارك جارنو التعليق على مناقشة إرسال الصندوقين لباريس.

وقالت "إيران قطعت تعهدا في مارس. أظهروا استعدادا لنقل الصندوقين الأسودين، لكننا نريد أن نرى تحركا ملموسا من جانبهم".

 


ايران

الطائرة الاوكرانية

الامم المتحدة

الصندوق الاسود

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