إيران تسجل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل حالة 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 180156، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء عن تسجيل 74 وفاة و2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك وفق خبر عاجل.

وكان كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد كشف مؤخرا عن تسجيل 72 وفاة و2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 8291 والإصابات إلى 171 ألفا و789.

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن حفل زفاف ساهم فى ارتفاع جديد فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكنه أصر على أن البلاد مؤخرا، ليس أمامها خيار سوى أن تبقى اقتصادها مفتوحا رغم تحذيرات من موجة ثانية من التفشي.

وسجلت إيران، التى خففت تدريجيا إجراءات العزل العام منذ منتصف أبريل، ارتفاعا حادا فى عدد الإصابات اليومية فى الأيام الماضية. وكان العدد المسجل يوم الخميس وهو 3574 أعلى عدد إصابات يومية منذ فبراير شباط عندما تم ظهور التفشى للمرة الأولى.