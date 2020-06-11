إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

كتبت – هند مختار

ينشر "اليوم السابع"، اليوم الخميس، انفوجراف بشأن إعلان الحكومة المصرية في مؤتمر صحفى، عدد من القرارات من بينها:

1. استمرار حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء 30 يونيو.

2. مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهى العمل بها في السادسة مساءا بدلا من الخامسة مساء.

3. -استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الحالي.

4. السماح للنوادى الرياضية بتلقى إشتراكات أعضائها اعتبارا من 15 يونيو الحالي وحتى 30 يونيو.

5. دراسة فتح دور العبادة إعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا للموقف الصحى واتباع إجراءات الوقاية.

6. عودة حركة السياحة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة اعتبارا من أول يوليو.

7. عقد امتحانات الثانوية العامة فى موعدها مع الشروط والإجراءات المتفق عليها



