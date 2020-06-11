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إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 04:00 م
إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان انفوجراف يوضح  أهمية الڤيتامينات التي تساعد في تقوية المناعة ضد ڤيروس كورونا .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان يمكن الآن تحميل تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة، لمعرفة المزيد من الإرشادات للتوعية بڤيروس كورونا، ومعرفة حالات الاشتباه بالإصابة بالڤيروس.

وكانت هيئة الدواء المصرية،حذرت من استخدام الأدوية المضادة للتجلط والأسبرين للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقالت الهيئة إنه في إطار التصدي للشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استخدام تلك الأدوية للوقاية من أو علاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدون توصيات طبية فإنها تؤكد على الآتي:

• لا تستخدم أى من مضادات التجلط للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 (الحالات التي لم يثبت إصابتها) ويتم استخدامها في بعض الحالات الإيجابية وفقأً لتقييم الحالة من قبل الفريق الطبي.

يحذر استخدام مضادات التخثر/التجلط بدون دواعي طبية واضحة أو إشراف طبي حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لمخاطر عديدة منها خطر حدوث النزيف الشديد والذي يتمثل في: (وجود دم مع البول أو البراز، ظهور ما يشبه الكدمات، نزيف الأنف لفترات طويلة (يستمر لأكثر من 10 دقائق، نزيف اللثة، القيئ أو السعال المصاحب لوجود دم، ألم شديد ومفاجئ بالظهر، ضيق التنفس أو ألم بالصدر، النزيف الشديد أثناء الدورة الشهرية.

 
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الصحة

الفيتامينات

كورونا

المناعة

علاج كورونا

بلازما المتعافين

أخبار مصر

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