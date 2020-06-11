إنشاء مرسى بجوار كنيسة المعادى ضمن مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير مسار العائلة المقدسة بحى مصر القديمة ونطاق المنطقة الجنوبية، حيث يشمل التطوير شارع مجمع الأديان خلف جامع عمرو بن العاص إلى كوبري العاشر إلى كورنيش النيل متجها إلى المعادى حتى كنيسة المعادى عند مدخل المعادى.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم إنشاء مرسى بجوار كنيسة المعادى خاص بمسار العائلة المقدسة، كما سيتم إنشاء مظلات على طول طريق المسار إلى المعادى إضافة إلى ضرورة القيام بعمل بلاط لأرضية الممر بين كنيسة ابى سرجة ودير القديسة بربارة.

وأضافت عبد المنعم، أنها وجهت باستمرار أعمال التشجير والإنارة والنظافة عند مجمع الأديان، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لما لها من أهمية فى تطوير المكان.

ووجهت نائب المحافظ خلال تفقدها لأعمال التطوير إجراء بعض التعديلات على أماكن دورات المياه داخل ساحة جامع عمرو بن العاص، ووضع جدول زمنى للانتهاء من الاعمال خلال فترة وجيزة.

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير الغرض منها احياء مسار العائلة المقدسة للسيدة مريم وابنها المسيح عليه السلام وتتم بدءا من سيناء مرورا على جميع الأماكن التى مرت بها بجميع محافظات الجمهورية وبالنسبة لمحافظة القاهرة يبدأ المسار من شجرة مريم عند حى المطرية مرورا بالمنطقة الجنوبية بمجمع الأديان عند منطقة جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة ودير القديسة بربارة وكنيسة أبى سرجه ويتم التطوير بهذه المنطقة بالاشتراك مع وزارة السياحة.