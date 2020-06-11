اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 12:43 م
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إعلان جداول الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بجميع كليات جامعة قناة السويس

الخميس، 11 يونيو 2020 12:25 م
إعلان جداول الامتحانات لطلاب الفرق النهائية بجميع كليات جامعة قناة السويس الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إنه منذ صدور قرار مجلس الوزارء ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية الأول من يوليو المقبل قام قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بإعلان الجدول الزمني للامتحانات وإلزام الكليات بوضع تصور للجدول وعرضه علي الطلاب لإبداء الرأي ورفعها لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم أعداد الطلاب يوميًا خلال الامتحانات.

ومن جانبه قام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، بأعتماد الجداول بجميع الكليات بعد المراجعة والتعديل حيث قامت جميع الكليات بإعلان الجداول علي الموقع الرسمي للجامعة والمواقع الخاصة بالكليات مع وضع مخططات تفصيلية لتوزيع الطلاب علي اللجان المختلفة متخذين في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في دليل الإجراءات الصادر من قطاع التعليم والطلاب والمعتمد من مجلس الجامعة بتاريخ ٣١ مايو الماضي.

ويشمل دليل الإجراءات الإطار الزمني لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩-٢٠٢٠ والضوابط والإجراءات الخاصة بإدارة الكليات، الامتحانات وضوابط أعمال الكنترول والتصحيح، الضوابط الخاصة بعمل المشرفين والمراقبين في اللجان الامتحانية وأخيرًا الضوابط والإجراءات الخاصة بالطلاب.

كانت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، قد وجهت بضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى والتهوية الطبيعية داخل المكاتب الإدارية، مشيرة إلى أن الوقاية هى الأساس، ومع استخدام الكمامات الواقية لجميع العاملين داخل المكاتب لتقل نسبة الإصابة بشكل كبير.

وأنهت رئيس جامعة القناة، جولتها بتأكيد علي العاملين أن نزولهم إلي العمل يتطلب إجراءات احترازية مشددة، أهمها ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية والتباعد وذلك حفاظًا علي صحتنا وصحة زملائنا في العمل حتي نجتاز هذه الفترة الصعبة.

 

 


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