إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمى من منصبه والتحقيق فى ملابسات وفاة مريض

قرر الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية تشكيل لجنة للتحقيق في ما هو منسوب لمستشفي المطرية التعليمي من خلال فيديو انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي يتناول واقعه وفاه مريض بالمستشفي للوقوف علي صحه الواقعة.

وقال بيان لرئيس هيئة المستشفيات التعليمية : باشرت اللجنة أعمالها اعتبارا من الخامسه عصر يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو وامتد عملها حتى صباح اليوم الخميس 11 يونيو ، وبناءا على ما انتهت إليه اللجنة تقرر إعفاء مدير مستشفى المطرية التعليمى من منصبه مع إستكمال التحقيقات اليوم.