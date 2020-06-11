اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة إثر خلافات بينهم فى قرية الخرطوم بالوادى الجديد

الخميس، 11 يونيو 2020 02:42 ص
إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة إثر خلافات بينهم فى قرية الخرطوم بالوادى الجديد مستشفى الخارجة العام - ارشيفية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 6 أشخاص بينهم فتاة، مساء أمس الأربعاء، في مشاجرة بالأيدي، في قرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 6 أشخاص مصابين في مشاجرة لمستشفى الخارجة العام.

وتبين نشوب مشاجرة بقرية الخرطوم جنوب مدينة الخارجة، أسفرت عن إصابة كل من " ص. ف.هـ" 23 سنة، " ر. ت.هـ" 31 سنة، " هـ.ت.هـ" 21 سنة، " أ.س.س" 25 سنة، " م.ص.س" 22 سنة، و"م.م.س" 27 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالحادث، لإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكان شاب مصرعه، لقى مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بمدينة الخارجة.

وتبين وفاة "برسوم حلمي جيد" 16 سنة مقيم منطقة القلعة بمدينة الخارجة، إثر تعرضه لصعق كهربائي جنوب مدينة الخارجة بالقرب من منطقة " البارموادي".

وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام ووضعه داخل العناية المركزة وتوفي داخلها، جاري تحرير محضر الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

 


اخبار مصر

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

حوادث الخارجه

امن الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على أنواع اليمين وحق المحكمة فى طلبها دون طلب أحد الأطراف

تعرف على أنواع اليمين وحق المحكمة فى طلبها دون طلب أحد الأطراف

اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه

اعرف كواليس وموعد ميلاد هلال ذو القعدة لعام 1441 وأول أيامه

مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة