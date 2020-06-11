إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة إثر خلافات بينهم فى قرية الخرطوم بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 6 أشخاص بينهم فتاة، مساء أمس الأربعاء، في مشاجرة بالأيدي، في قرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 6 أشخاص مصابين في مشاجرة لمستشفى الخارجة العام.

وتبين نشوب مشاجرة بقرية الخرطوم جنوب مدينة الخارجة، أسفرت عن إصابة كل من " ص. ف.هـ" 23 سنة، " ر. ت.هـ" 31 سنة، " هـ.ت.هـ" 21 سنة، " أ.س.س" 25 سنة، " م.ص.س" 22 سنة، و"م.م.س" 27 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وجار تحرير محضر بالحادث، لإخطار النيابة العامة للتحقيق.

وكان شاب مصرعه، لقى مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وتلقي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة شاب صعقا بالكهرباء بمدينة الخارجة.

وتبين وفاة "برسوم حلمي جيد" 16 سنة مقيم منطقة القلعة بمدينة الخارجة، إثر تعرضه لصعق كهربائي جنوب مدينة الخارجة بالقرب من منطقة " البارموادي".

وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام ووضعه داخل العناية المركزة وتوفي داخلها، جاري تحرير محضر الواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.