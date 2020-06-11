إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم تمر بطما سوهاج

أصيب 3 أطفال يقيمون بدائرة مركز شرطة شمال محافظة سوهاج بحالة إعياء عقب تناولهم طعاما فاسدا عبارة تمر دون غسله، مما أدى إلى حدوث إصابتهم بقىء مستمر وتم نقلهم لمستشفى طما المركزى لتلقى العلاج، وكان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء مصطفى الدرير نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة 3 أطفال بحالة تسمم وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.
وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز بوصول كل من الطفل "دياب ك ا" عامين والطفل "كمال م ا" 5 سنوات والطفلة "منار م ا" 10 سنوات تلميذة ويقيمون بناحية قاو غرب دائرة المركز مصابين " حالة إعياء وقىء مستمر " ادعاء تناول طعام فاسد .
انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وبسؤال والد الأول وعم الثاني والثالثة المدعو "كمال ا س ح" 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد المذكورين بأرضهم الزراعية تناولوا تمر دون غسله مما أدي لحدوث إصابتهم، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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