إصابة 3 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم تمر بطما سوهاج

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز بوصول كل من الطفل "دياب ك ا" عامين والطفل "كمال م ا" 5 سنوات والطفلة "منار م ا" 10 سنوات تلميذة ويقيمون بناحية قاو غرب دائرة المركز مصابين " حالة إعياء وقىء مستمر " ادعاء تناول طعام فاسد .

انتقل العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما وبسؤال والد الأول وعم الثاني والثالثة المدعو "كمال ا س ح" 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد المذكورين بأرضهم الزراعية تناولوا تمر دون غسله مما أدي لحدوث إصابتهم، ونفي الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.