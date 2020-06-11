اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 12:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة نائب مدير مستشفى دمنهور التعليمى بكورونا.. واحتجازه بالمستشفى للعلاج

الخميس، 11 يونيو 2020 12:16 ص
إصابة نائب مدير مستشفى دمنهور التعليمى بكورونا.. واحتجازه بالمستشفى للعلاج محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت مصادر طبية بالبحيرة إصابة الدكتور"م .م .ب" نائب مدير مستشفي دمنهور التعليمي بفيروس كورونا، وتم احتجازه داخل المستشفى للعلاج وإجراء الفحوصات  الطبية اللازمة.
 
يذكر أن اللواء  هشام آمنة  محافظ البحيرة كان أعلن عن شفاء وخروج 24 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 423 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم مشيدا بالدور الكبير والمستمر للاطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.
 
وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات 
 
وأشار محافظ البحيرة الى الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 على مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 -0453356397) والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود اطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم والعمل على حل اى مشكلة فورا
من جانبه  أكد الدكتور يسرى بيومي وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على استمرار الجهود الكبيره بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى
 
واشار  الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة الى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات 
مشيرا الى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية الى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية
  
 
 

كورونا

البحيرة

مدير مستشفى دمنهور التعليمى

فيروس كورونا

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة