اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 03:03 م
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إصابة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه فى الغربية

الخميس، 11 يونيو 2020 02:58 م
إصابة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه فى الغربية اسعاف - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أصيب طفل أثناء لهوه بالشارع بقرية شقرف بدائرة مركز طنطا في محافظة الغربية، وذلك إثر اصطدامه بسيارة أمام منزله ، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورود أشاره من مستشفى طوارئ طنطا الجامعي ، باستقبال الطفل " أنس ا ا " 5 سنوات ، مقيم بقرية شقرف بدائرة مركز طنطا ، وفى حالة سيئة بعدما صدمته سيارة ، وتبين من التحريات أن الطفل صدمته سيارة أثناء لهوه بالشارع،  مما أسفر عن إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق .
 
وكان الأهالى عثروا على جثة شاب فى العقد الثاني من عمره غارقا فى مياة بحر الهويس بقرية محلة أبو على التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية .
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة لشاب غارق فى بحر الهويس .
 
وانتقلت قوات الأنقاذ النهرى إلى موقع الحادث ، وتم أنتشال الجثة وتبين ان الجثة لشاب يدعى " عادل ر ع ال " يبلغ من العمر 26 سنة مقيم بشارع مصطفى برهان بصندفا بدائرة ثان المحلة .
 
 
وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها والتحرى عن اسباب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .
 

 


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