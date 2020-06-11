إصابة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه فى الغربية

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة بورود أشاره من مستشفى طوارئ طنطا الجامعي ، باستقبال الطفل " أنس ا ا " 5 سنوات ، مقيم بقرية شقرف بدائرة مركز طنطا ، وفى حالة سيئة بعدما صدمته سيارة ، وتبين من التحريات أن الطفل صدمته سيارة أثناء لهوه بالشارع، مما أسفر عن إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكان الأهالى عثروا على جثة شاب فى العقد الثاني من عمره غارقا فى مياة بحر الهويس بقرية محلة أبو على التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية . تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى ، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة لشاب غارق فى بحر الهويس . وانتقلت قوات الأنقاذ النهرى إلى موقع الحادث ، وتم أنتشال الجثة وتبين ان الجثة لشاب يدعى " عادل ر ع ال " يبلغ من العمر 26 سنة مقيم بشارع مصطفى برهان بصندفا بدائرة ثان المحلة . وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها والتحرى عن اسباب الوفاة، واستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .