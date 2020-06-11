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إدارة حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 8 قرارات إزالة ردم بقنا وإسنا

الخميس، 11 يونيو 2020 03:34 م
إدارة حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 8 قرارات إزالة ردم بقنا وإسنا إدارة حماية نهر النيل بالأقصر تنجح فى تنفيذ 8 قرارا إزالة ردم
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن مواصلة الحملات اليومية، حيث تم بإدارة نيل الأقصر تنفيذ عدد 8 قرار إزالة ردم منهم عدد 6 قرار ناحية قرية دندرة زمام هندسة نيل قنا، وكذالك عدد 2 قرار ناحية العديسات زمام هندسة نيل إسنا، وذلك قبل تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لعدد من المبانى فى ناحية البعيرات بالبر الغربى بمدينة القرنة غرب المحافظة، أمس الأربعاء، بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل خلال شهر يونيو الجارى.

كما نجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرار ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرار ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرار إزالة منهم عدد 4 قرار مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرار ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى.

وأضافت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

 


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