اليوم السابع
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إدارة الأزمة بدمياط ترصد إجراءات مجابهة كورونا وتوافر المستلزمات الطبية

الخميس، 11 يونيو 2020 01:20 م
إدارة الأزمة بدمياط ترصد إجراءات مجابهة كورونا وتوافر المستلزمات الطبية لجنة إدارة أزمة كورونا بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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زارت لجنة إدارة أزمة كورونا بدمياط والتى تضم ممثلين عن بعض الجهات منها ديوان عام المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرية الصحة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وذلك لرصد الموقف الحالى من إجراءات متبعة مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية و الوقائية و وجود رصيد منها يكفى خمسة عشر يوماً بالإضافة إلى التأكد من تحقيق الانضباط الإدارى و تواجد الأطباء وطاقم التمريض بنوبتجيات عملهم.

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة بجلسة مجلس المحافظين المنعقدة مؤخرًا تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19" وتوافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء.

الجدير بالذكر أن محافظة دمياط قد أصدرت بياناً يضم كافة أرقام الخطوط الساخنة بمحافظة دمياط وهم رقم "114" الخط الساخن لمحافظة دمياط، "2264212" رقم أزمات محافظة دمياط، "2264703" رقم طوارئ مديرية الصحة، و رقم "2115548" الخط الساخن الخاص بتلقى اية استفسارات متعلقه بفيروس كورونا المستجد، وأخيراً رقم الشكاوى الحكومية التابع لرئاسة مجلس الوزراء "16528".

من ناحية أخرى حذرت إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بدمياط من اتتشار ظاهرة  القاء الكمامات والقفازات فى الشوارع بعد ارتداء الكمامات فى معظم الأماكن والمصالح الحكومية.

واشار بيان للصحة إلى أنه تلاحظ انتشار ظاهرة إلقاء القفازات والكمامات فى الشوارع فى أماكن عديدة ، مما ينذر بخطر صحى وبيئى يهدد المواطنين. حيث يرمى  بعض المواطنين الأقنعة الواقية والقفازات المستخدمة على نطاق واسع للحماية من فيروس كورونا المستجد، مباشرة بعد استخدامها ما يفاقم التلوث.

فى الوقت الذى  ينتقل الفيروس فى العادة عبر التخالط بين البشر من خلال الرذاذ المنتقل إلى المجارى التنفسية، أظهرت دراسات قدرته على الصمود على بعض الأسطح لأيام عدة ما يعنى أن الكمامات والقفازات المرمية تشكل خطرا على أى شخص يلامسها.

واكد البيان على رصد عدة صور من بعض الكمامات الملقاه أمام إحدى المصالح الحكوميه الهامه فى دمياط.

 

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