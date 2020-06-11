اليوم السابع
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إحصاء لرويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى 112 ألفا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:04 ص
إحصاء لرويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز المليونين والوفيات تتخطى 112 ألفا كورونا
رويترز

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أفاد إحصاء لرويترز بأن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز المليونين، حتى مساء الأربعاء، بينما حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالعدالة العرقية على الخضوع للفحص.

وتشير تحليلات رويترز إلى أن إصابات كورونا الجديدة زادت قليلا بعد خمسة أسابيع من التراجع. ويرجع ذلك في جانب منه إلى إجراء مزيد من الفحوص، والتي سجلت في الخامس من يونيو حزيران مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 545690 في يوم واحد لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

وتجاوزت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 112 ألفا، لتكون كذلك الأكثر في العالم.

وترجع الزيادات الأخيرة في الإصابات على الأرجح إلى استئناف بعض الأنشطة الاقتصادية والترفيهية مع عودة جميع ولايات البلاد الخمسين للحياة الطبيعية تدريجيا. وقد تفضي الاحتجاجات الحاشدة التي عمت أرجاء البلاد على وفاة المواطن الأسود جورج فلويد في 25 مايو أيار إثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه إلى زيادة أخرى في الحالات في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن المشاركين فيها لم يراعوا التباعد الاجتماعي.

 

 

 

 
 

 


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