اليوم السابع
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الخميس، 11 يونيو 2020 01:33 م
خالد صلاح
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إحالة 4 للنيابة بسبب اعتراضهم على تنفيذ قرار إزالة ببرج العرب غرب الإسكندرية

الخميس، 11 يونيو 2020 12:35 م
إحالة 4 للنيابة بسبب اعتراضهم على تنفيذ قرار إزالة ببرج العرب غرب الإسكندرية حملات الازالة ببرج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص.

 

وأعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، فى بيان له اليوم أنه بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحويل جميع المعترضين و المخالفين لقانون البناء أثناء فترة الحظر إلى النيابة العسكرية ، فقد تم إحالة وعرض المواطنين المخالفين على النيابة العسكرية

 

وأوضح البيان أن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال ، قد قام بشن حملة للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة لتنفيذ عدد (4) قرارات إزالة ولكن لم يتم التنفيذ وتم إحالة المواطنين المخالفين للعرض على النيابة العسكرية ،و ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة

 

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

 

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

 

 

 

 

 

 

 

حملات برج العرب
حملات برج العرب
حملات برج العرب (1)
حملات برج العرب (1)

 

حملات برج العرب (2)
حملات برج العرب (2)

 

 


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البناء المخالف

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