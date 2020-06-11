اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق عامل وسائق قتلا ربة منزل لسرقتها بقرية في الشرقية للمفتي

الخميس، 11 يونيو 2020 01:46 م
إحالة أوراق عامل وسائق قتلا ربة منزل لسرقتها بقرية في الشرقية للمفتي المستشار محمد وفيق رئيس محكمة جنايات الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها اليوم، إحالة أوراق عامل وسائق بقرية بني صريد مركز فاقوس، لقتلهما ربة منزل وسرقتها إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت هيئة المحكمة جلسة الأسبوع الثاني من شهر أغسطس القادم للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفي، ومحمد فتحى شوك وسكرتارية وائل عبد المنعم، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 11427 لسنة 2011 جنايات مركز شرطة فاقوس، ليوم 10 فبراير من ذات العام، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، بوصول"محاسن ت " ربة منزل للمستشفى العام جثة هامدة أثر إصابتها بضربات بالرأس.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز فاقوس، إلي قيام" أ م أ" 19 سنة عامل و" ش ع ط" 19 سنة سائق مقيمان قرية بنى صريد مركز فاقوس، بالتسلل إلى منزل المجني عليها ليلا، وقاما بالتعدى عليها بإلة حديدة حتي فقدت الوعي وسقطت جثة هامدة وقاما بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من مسكنها، وتم القبض على المتهمان وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراق قضيتهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.

 

 


مصر

أخبار مصر

قرية بني صريد

اخبار الجريمة

المفتي

جنايات الزقازيق

مركز فاقوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

إنفوجراف.. تفاصيل قرارات الحكومة لعودة الحياة تدريجيا في زمن كورونا

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

تصنيف فيفا.. مصر تحتفظ بالمركز الـ51 وبلجيكا فى الصدارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

الدوري الإسباني يعود للحياة بعد توقف3 أشهر.. ديربى أندلسى مثير بين إشبيلية وريال بيتيس الليلة.. مباريات بلا انقطاع على مدار 39يوما.. الريال يلاحق برشلونة على الصدارة.. وميسى يتفوق على الجميع بالمساهمة فى31 هدفا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو وصور.. الحكومة تعلن حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى الرابعة صباحا حتى نهاية الشهر الجارى.. واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة عودة دور العبادة أول يوليو فى المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. 7 قرارات للحكومة اليوم تتعلق بعودة الطيران والصلاة بالمساجد وحظر التجوال

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة تعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ حتى 30 يونيو

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

فيديو.. الحكومة : امتحانات الثانوية العامة فى موعدها وضوابط لحماية الطلاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة