إحالة أوراق عامل وسائق قتلا ربة منزل لسرقتها بقرية في الشرقية للمفتي

صدر القرار برئاسة المستشار محمد وفيق طه، وعضوية المستشارين أحمد مصطفي، ومحمد فتحى شوك وسكرتارية وائل عبد المنعم، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 11427 لسنة 2011 جنايات مركز شرطة فاقوس، ليوم 10 فبراير من ذات العام، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، بوصول"محاسن ت " ربة منزل للمستشفى العام جثة هامدة أثر إصابتها بضربات بالرأس.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز فاقوس، إلي قيام" أ م أ" 19 سنة عامل و" ش ع ط" 19 سنة سائق مقيمان قرية بنى صريد مركز فاقوس، بالتسلل إلى منزل المجني عليها ليلا، وقاما بالتعدى عليها بإلة حديدة حتي فقدت الوعي وسقطت جثة هامدة وقاما بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من مسكنها، وتم القبض على المتهمان وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بإحالة أوراق قضيتهما إلى فضيلة مفتي الديار المصرية.